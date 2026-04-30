Venerdì 1° maggio alle 15:00 si gioca la partita tra Carrarese e Cesena, valida per la penultima giornata della Serie B. Le formazioni sono state annunciate, e si attendono eventuali quote e pronostici da parte degli analisti. La sfida si svolgerà in un momento delicato del campionato, con entrambe le squadre che cercano punti importanti per la classifica.

La sfida tra Carrarese e Cesena va in scena venerdì 1° maggio ed è valida per la penultima giornata della Serie B. Si tratta di uno scontro diretto che può portare una delle squadre in piena zona playoff, mentre un pari servirebbe a poco ad entrambe. Partiamo dai toscani che giocano in casa e che. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Carrarese-Cesena (venerdì 01 maggio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici

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