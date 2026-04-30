Carrarese-Cesena mancano 180 minuti Ashley Cole si gioca tanto | Dobbiamo mostrare il nostro lato migliore

Alla vigilia della partita tra Carrarese e Cesena, in programma venerdì 1 maggio alle ore 15 allo Stadio dei Marmi, il tecnico Ashley Cole ha parlato della sfida in conferenza stampa. La gara, valida per la 37esima giornata del campionato di Serie B, si avvicina a 180 minuti dalla fine della stagione. Cole ha sottolineato l’importanza di mostrare il lato migliore della squadra in vista dell’incontro.

Alla vigilia della prossima partita, mister Ashley Cole ha presentato in conferenza stampa la sfida tra Carrarese e Cesena, in programma venerdì 1 maggio alle ore 15 allo Stadio dei Marmi e valida per la 37esima giornata del campionato Serie B. Il Cavalluccio, scavalcato dall'Avellino di.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Ashley Cole, nuovo allenatore del Cesena Cesena: Ashley Cole, ex Roma, guida la squadraLa panchina del Cesena ha cambiato volto in modo sorprendente, con l’ex difensore della Roma Ashley Cole che si prepara a prendere le redini della... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Serie B 2026, i verdetti a due giornate dalla fine; Carrarese, Schiavi: Ora vogliamo i playoff. Ma il Cesena verrà qui per lo stesso obiettivo. Pronostico Carrarese vs Cesena – 1 Maggio 2026La sfida di Serie B tra Carrarese e Cesena si gioca il 1 Maggio 2026 alle 15:00 nello storico Stadio dei Marmi. Un appuntamento che promette equilibrio ... news-sports.it Pronostico Carrarese-Cesena: il ritorno dopo cinque incrociCarrarese-Cesena è una partita valida per la trentasettesima giornata del campionato di Serie B: tv e streaming, formazioni e pronostico ... ilveggente.it #Carrarese, Calabro: «Orgoglioso del percorso. Col Cesena vogliamo sognare i playoff» - facebook.com facebook