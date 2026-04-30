Carrara sfida il conflitto | nasce il Festival della Pace e del Volontariato

Il 13 maggio si terrà al Teatro degli Animosi di Carrara l'inaugurazione del Festival della Pace e del Volontariato, un evento promosso dalla Diocesi e dal Comune. La manifestazione si concentra sul dialogo interculturale e sulla promozione del volontariato, con l’obiettivo di favorire un confronto aperto tra diverse comunità e realtà associative. La rassegna proseguirà con una serie di iniziative che si svolgeranno nei prossimi giorni.

? Cosa sapere Il 13 maggio il Teatro degli Animosi di Carrara inaugura il Festival della Pace.. L'iniziativa tra Diocesi e Comune promuove il dialogo interculturale e l'impegno del volontariato.. Il mercoledì 13 maggio alle ore 17:45, il Teatro degli Animosi a Carrara darà il via al primo incontro del Festival della Pace e del Volontariato con un dibattito tra Giuseppe Ricchiuti e Tommaso Greco sul tema del disarmo e della convivenza civile. L’iniziativa nasce dalla sinergia tra la Diocesi di Massa Carrara-Pontremoli e il Comune di Carrara, con l’obiettivo di trasformare la riflessione teorica in azioni quotidiane. Il programma si apre con il titolo Da una pace disarmante ad una pace disarmata: percorsi possibili, un momento pensato per scardinare i linguaggi divisivi che caratterizzano l’attuale scenario globale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Carrara sfida il conflitto: nasce il Festival della Pace e del Volontariato Notizie correlate Nasce a Perugia il “Festival del Pi Greco e della Matematica”Il Festival si propone come uno spazio condiviso e divulgativo dove la matematica smette di essere una materia astratta per diventare racconto,... Nasce il Torneo “Coppa della Pace”: sport, educazione e fraternità per i giovani della ToscanaArezzo, 12 febbraio 2026 – Nasce il Torneo “Coppa della Pace”: sport, educazione e fraternità per i giovani della Toscana.