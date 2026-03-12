Nasce a Perugia il Festival del Pi Greco e della Matematica

Da perugiatoday.it 12 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Perugia, in occasione del Pi Greco Day del 14 marzo, viene annunciato il nuovo “Festival del Pi Greco e della Matematica”. Si tratta di un evento culturale promosso per celebrare la costante matematica più conosciuta al mondo. La manifestazione ha l’obiettivo di coinvolgere il pubblico e promuovere la conoscenza delle discipline matematiche. La prima edizione del festival si terrà nel corso dell’anno.

Il Festival si propone come uno spazio condiviso e divulgativo dove la matematica smette di essere una materia astratta per diventare racconto, esperienza e visione n occasione del Pi Greco Day, la giornata mondiale (14 marzo) dedicata alla costante matematica più famosa al mondo, Perugia annuncia la nascita di un nuovo, ambizioso progetto culturale: il “Festival del Pi Greco e della Matematica”. L’iniziativa, ideata e organizzata da Archimede, getta oggi le sue basi in vista della prima edizione integrale prevista per il 2027, sulla quale l’organizzazione è già operativa (www.festivalpigrecomatematica.it). Il Festival si propone come uno spazio condiviso e divulgativo dove la matematica smette di essere una materia astratta per diventare racconto, esperienza e visione. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Articoli correlati

Pi Greco Day 2026: il Ministero dell’Istruzione porta la matematica in tutte le scuole con quiz e sfide onlineIl Ministero dell'Istruzione promuove il Pi Greco Day il 14 marzo con quiz di matematica per studenti, online e in presenza alla Fiera Didacta...

Alatri, Presentazione del libro "Chiamatemi PI GRECO"In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta...

Tutti gli aggiornamenti su Nasce a Perugia il Festival del Pi...

Temi più discussi: Rinnovato l’accordo di programma tra Unistrapg e Umbria Jazz; Il festival del mistero Alibi torna a Perugia; Un cubo di legno nato dalla tempesta Vaia per valorizzare chi cambia il mondo: a Roma torna il Premio...; Tra sentieri, idee e comunità: presentata l’edizione 2026 del Festival dei Cammini di Francesco.

Nasce a Perugia il Festival del Pi Greco e della MatematicaNewTuscia – PERUGIA – In occasione del Pi Greco Day, la giornata mondiale (14 marzo) dedicata alla costante matematica più famosa al mondo, Perugia annuncia la nascita di un nuovo, ambizioso progetto ... newtuscia.it

Tutti i vincitori della sedicesima edizione di Raccontami l'Umbria. Premiazione durante il Festival del Giornalismo a PerugiaLa Giuria della XVI edizione di Raccontami l’Umbria, guidata dal volto di Tg2 Eat Parade Bruno Gambacorta, ha ufficializzato i vincitori del concorso che quest'anno ha registrato ben 70 candidature da ... corrieredellumbria.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.