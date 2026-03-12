Nasce a Perugia il Festival del Pi Greco e della Matematica

A Perugia, in occasione del Pi Greco Day del 14 marzo, viene annunciato il nuovo “Festival del Pi Greco e della Matematica”. Si tratta di un evento culturale promosso per celebrare la costante matematica più conosciuta al mondo. La manifestazione ha l’obiettivo di coinvolgere il pubblico e promuovere la conoscenza delle discipline matematiche. La prima edizione del festival si terrà nel corso dell’anno.

Il Festival si propone come uno spazio condiviso e divulgativo dove la matematica smette di essere una materia astratta per diventare racconto, esperienza e visione n occasione del Pi Greco Day, la giornata mondiale (14 marzo) dedicata alla costante matematica più famosa al mondo, Perugia annuncia la nascita di un nuovo, ambizioso progetto culturale: il “Festival del Pi Greco e della Matematica”. L’iniziativa, ideata e organizzata da Archimede, getta oggi le sue basi in vista della prima edizione integrale prevista per il 2027, sulla quale l’organizzazione è già operativa (www.festivalpigrecomatematica.it). Il Festival si propone come uno spazio condiviso e divulgativo dove la matematica smette di essere una materia astratta per diventare racconto, esperienza e visione. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Articoli correlati

Pi Greco Day 2026: il Ministero dell’Istruzione porta la matematica in tutte le scuole con quiz e sfide onlineIl Ministero dell'Istruzione promuove il Pi Greco Day il 14 marzo con quiz di matematica per studenti, online e in presenza alla Fiera Didacta...

Alatri, Presentazione del libro "Chiamatemi PI GRECO"In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta...

Tutti gli aggiornamenti su Nasce a Perugia il Festival del Pi...

Temi più discussi: Rinnovato l’accordo di programma tra Unistrapg e Umbria Jazz; Il festival del mistero Alibi torna a Perugia; Un cubo di legno nato dalla tempesta Vaia per valorizzare chi cambia il mondo: a Roma torna il Premio...; Tra sentieri, idee e comunità: presentata l’edizione 2026 del Festival dei Cammini di Francesco.

Nasce a Perugia il Festival del Pi Greco e della MatematicaNewTuscia – PERUGIA – In occasione del Pi Greco Day, la giornata mondiale (14 marzo) dedicata alla costante matematica più famosa al mondo, Perugia annuncia la nascita di un nuovo, ambizioso progetto ... newtuscia.it

Tutti i vincitori della sedicesima edizione di Raccontami l'Umbria. Premiazione durante il Festival del Giornalismo a PerugiaLa Giuria della XVI edizione di Raccontami l’Umbria, guidata dal volto di Tg2 Eat Parade Bruno Gambacorta, ha ufficializzato i vincitori del concorso che quest'anno ha registrato ben 70 candidature da ... corrieredellumbria.it

Vivi la magia della Cina Imperiale al Festival dell’Oriente di Roma! Hai mai sognato di passeggiare tra le millenarie tradizioni d'Oriente Fiera Roma si trasforma nel cuore della Cina antica. Cosa ti aspetta: Spettacoli mozzafiato e cerimonie tradizionali - facebook.com facebook

Trame, presentata la quindicesima edizione del festival di libri sulle mafie: “Terra e libertà” x.com