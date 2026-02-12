Nasce il Torneo Coppa della Pace | sport educazione e fraternità per i giovani della Toscana

A Arezzo prende il via il nuovo torneo “Coppa della Pace”. L’evento riunisce giovani da tutta la Toscana, puntando su sport, educazione e amicizia. Organizzatori e partecipanti sperano di creare un’occasione di confronto e crescita tra i ragazzi, coinvolgendo le scuole e le comunità locali. La prima edizione si svolge proprio in questa città, con molte aspettative per il futuro.

Arezzo, 12 febbraio 2026 – Nasce il Torneo "Coppa della Pace ": sport, educazione e fraternità per i giovani della Toscana. Un nuovo progetto sportivo-educativo prende il via in Toscana: il Torneo Coppa della Pace, promosso dal Centro Sportivo Italiano, è rivolto a ragazzi e ragazze tra i 12 e i 15 anni e coinvolgerà otto Diocesi della regione in un percorso condiviso dove lo sport diventa strumento di educazione, incontro e testimonianza concreta di pace. Il torneo prevede competizioni di Calcio a 5 e Pallavolo femminile, articolate in diverse fasi: tappe locali e interdiocesane nella provincia di Arezzo, una fase finale regionale a Coverciano il 10 giugno 2026, fino ad arrivare a una finale internazionale a Spalato.

