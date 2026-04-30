Carrara in Catalogna | l’arte della stampa tra tradizione e futuro

Tre studentesse dell'Accademia di Carrara e il loro docente sono attualmente in Catalogna, dove partecipano a Impront, un evento dedicato alla stampa e alle tecniche artistiche. L’obiettivo è approfondire aspetti legati alla tradizione e alle innovazioni nel settore. La presenza in questa regione europea permette loro di confrontarsi con altre realtà e di arricchire il proprio percorso formativo nel campo delle arti grafiche.

? Cosa sapere Andrea Spezia e tre studentesse dell'Accademia di Carrara sono in Catalogna per Impront.. Il progetto integra tecniche tipografiche analogiche e innovazione tecnologica con workshop a Carrara il 6 maggio.. Andrea Spezia e tre colleghe dell’Accademia di Belle Arti di Carrara sono attualmente in Catalogna per un progetto di ricerca artistica focalizzato sulla stampa d’arte, nell’ambito della terza edizione del programma Impront – International Multi-Disciplinary Printmaking and Technology. L’artista sarzanese prende parte insieme a Lara Lubrano, Stephania Natolo e Roberta Stevanin a una residenza artistica che mette in contatto i giovani talenti con laboratori di stampa di rilevanza europea.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Carrara in Catalogna: l’arte della stampa tra tradizione e futuro Notizie correlate Leggi anche: “Tra Peccato e Santità: l’Arte del Carnevale e della Quaresima”, racconti di arte, cibo e potere tra storia e tradizione Primavera ad Arte: al Museo Kronos musica e degustazione tra arte e tradizione pasqualeSabato 28 marzo, a partire dalle ore 15, il museo ospiterà il “Concerto per un solo strumento”, un’esperienza musicale itinerante che accompagnerà i...