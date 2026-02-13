Tra Peccato e Santità | l’Arte del Carnevale e della Quaresima racconti di arte cibo e potere tra storia e tradizione

ARTEINDIRETTA ha organizzato martedì 17 febbraio alle 19:00 un evento intitolato “L’arte Presa per la Gola, Carnevale e Quaresima”, per esplorare come la storia e le tradizioni influenzano l’arte, il cibo e il potere. L’appuntamento si svolge in collaborazione con IAV Club – In Arte Vesuvio e si concentra su come le celebrazioni di Carnevale e Quaresima si riflettano nelle opere d’arte e nelle abitudini alimentari, coinvolgendo il pubblico con esempi concreti e storie di usanze locali.

ARTEINDIRETTA, in collaborazione con IAV Club – In Arte Vesuvio, presenta martedì 17 febbraio alle ore 19:00 un incontro dal titolo: L’arte Presa per la Gola, Carnevale e Quaresima. Rapporti tra cibo e peccato, santità e potere, a cura di Fabiana Mendia, con letture di Mario Autore. Per la prima volta arte, cibo e letteratura si intrecciano in un unico percorso creativo, in scena presso il polo artistico, culturale e d’intrattenimento IAV Club “In Arte Vesuvio” delle sorelle Andolfo, in via Nazario Sauro 23, Napoli. La curatrice guiderà il pubblico in un racconto illustrato da opere d’arte, intrecciando storia dell’arte, storia della società e della vita materiale, evoluzione del gusto e tradizioni culinarie.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Questa sera a Napoli si accendono luci sul rapporto tra arte, cibo e letteratura.

