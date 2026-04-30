Carpi online i bandi per l’affidamento di sei impianti sportivi

Sono stati pubblicati online i bandi relativi all'affidamento di sei impianti sportivi non a rilevanza economica appartenenti o in uso al Comune di Carpi. Questi impianti sono tra i venti complessivi con concessioni in scadenza a giugno e che saranno soggetti a nuova assegnazione. Le procedure di gara sono aperte a chi intende presentare offerte entro i termini stabiliti.

Sono aperti i bandi per l'affidamento degli ultimi sei impianti sportivi non a rilevanza economica, di proprietà o in uso al Comune di Carpi con concessione in scadenza a giugno (venti in tutto). Gli impianti interessati sono il campo da calcio Cremaschi e quello di Cortile, la palestra dell'Iti.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Carpi, aperti i bandi per l’affidamento di sette impianti sportiviSi tratta del campo da calcio di Gargallo, delle palestre Alberto Pio e Colonnello Lugli, della tensostruttura Ciccio Siligardi, e degli impianti per... Fondazione CR Carpi: 160mila euro per studenti e docenti innovativi nei Comuni di Carpi, Novi e Soliera. Bandi aperti.La Fondazione CR Carpi ha lanciato i bandi 2026 dedicati a studenti, diplomati, laureati, insegnanti e ricercatori, stanziando un montepremi... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Carpi, online i bandi per l’affidamento di sei impianti sportivi; Carpi: aperti i bandi per l'affidamento di sei impianti sportivi. Carpi, online i bandi per l’affidamento di sei impianti sportiviSi tratta del campo da calcio Cremaschi e di quello di Cortile, delle palestre dell’Iti Da Vinci e del Liceo Fanti, del Palazzetto dello sport ... sulpanaro.net A Carpi si affidano altri sette impianti sportivi, pubblicati i bandiPer altri sette impianti sportivi carpigiani sono aperti i bandi per l’affidamento finalizzato alla realizzazione di un progetto sportivo che valorizzi al massimo le potenzialità dell’impianto stesso ... sassuolo2000.it Carpi, residenti in leggero aumento nel 2025: gli stranieri sono il 16,9% Lo scorso anno ci sono stati 457 nuovi nati (81 in meno rispetto al 2024). Le nascite sono state superate dalle morti, che sono state 748... - facebook.com facebook