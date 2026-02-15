Fondazione CR Carpi | 160mila euro per studenti e docenti innovativi nei Comuni di Carpi Novi e Soliera Bandi aperti

La Fondazione CR Carpi ha deciso di destinare 160mila euro per sostenere progetti innovativi tra studenti e insegnanti nei Comuni di Carpi, Novi e Soliera. La somma mira a finanziare idee e iniziative che migliorino l’esperienza scolastica e favoriscano la ricerca. I bandi sono già aperti e consentono a chiunque di presentare le proprie proposte entro le scadenze stabilite.

Fondazione CR Carpi Investe 160mila Euro nell’Innovazione Scolastica: Bandi Aperti per Studenti, Docenti e Ricercatori. La Fondazione CR Carpi ha lanciato i bandi 2026 dedicati a studenti, diplomati, laureati, insegnanti e ricercatori, stanziando un montepremi complessivo di 160.000 euro. Le candidature possono essere presentate fino al 16 marzo, offrendo un’opportunità significativa per sostenere progetti innovativi e valorizzare il merito nel campo dell’istruzione e della ricerca nei Comuni di Carpi, Novi di Modena e Soliera. L’iniziativa mira a incentivare la creatività e a promuovere lo sviluppo di nuove metodologie didattiche.🔗 Leggi su Ameve.eu Progetti scolastici innovativi, al via i bandi 2026 promossi dalla Fondazione CR Carpi La Fondazione CR Carpi ha aperto i bandi 2026 lunedì 16 febbraio alle 10. Fondazione Cr Firenze: cultura e solidarietà, aperti nove bandi per ricevere contributi Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news su Fondazione Argomenti discussi: Al via i bandi della Fondazione Cr Carpi per sostenere il merito e l’innovazione nella scuola; Bandi della Fondazione per scuole e studenti. Progetti scolastici innovativi, al via i bandi 2026 promossi dalla Fondazione CR CarpiRivolti a studenti, diplomati, laureati e insegnanti. Previsto un montepremi complessivo di 160mila euro. modenatoday.it Bandi della Fondazione per scuole e studentiCarpi, un montepremio di 160mila euro per idee innovative, migliori lauree e borse studio. msn.com Da lunedì 16 febbraio al via i bandi della Fondazione CR Carpi per sostenere il merito e l’innovazione nella scuola L'importo complessivo è di 160 mila euro.... facebook