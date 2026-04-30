Recentemente sono stati resi noti gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di salute della ballerina e giudice di danza, dopo aver effettuato alcuni controlli medici. La donna si è sottoposta a esami clinici e ha ricevuto le risultanze delle analisi, ma al momento non sono stati diffusi dettagli specifici sulle sue condizioni. La sua famiglia e i medici stanno monitorando attentamente la situazione, senza rilasciare dichiarazioni aggiuntive.

Carolyn Smith, volto noto della televisione e presidente della giuria di “Ballando con le Stelle“, è tornata a parlare della sua malattia, e lo ha fatto dopo gli ultimi controllo medici. Ecco come sta oggi. Una battaglia lunga più di dieci anni quella di Carolyn Smith contro il cancro. Era infatti il 2015 quando alla nota coreografa, nonché presidente della giuria di “Ballando con le Stelle“, è stato diagnosticato un tumore al seno. Da qual momento la Smith ha affrontato diverse recidive, una nel 2017, un’altra nel 2018 e infine una terza, qualche mese fa, quando anche una costola sembrava compromessa. In una lunga intervista per il Settimanale Chi, la ballerina, classe 1960, ha aggiornato i suoi tanti fan sulle sue condizioni di salute, dopo aver effettuato alcuni controlli.🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Carolyn Smith, come sta oggi: l’aggiornamento sulla malattia (dopo i controlli)

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