Ho fatto i controlli Carolyn Smith aggiorna il pubblico sulla malattia come sta

Carolyn Smith ha condiviso un aggiornamento sulla sua condizione di salute dopo aver effettuato nuovi controlli medici. In un'intervista rilasciata al settimanale Chi, la ballerina ha spiegato come si sente e ha fornito dettagli sullo stato attuale delle sue cure. La donna ha spiegato di aver effettuato una serie di esami recenti, senza fornire ulteriori specifiche sui risultati.

Carolyn Smith torna a parlare della malattia e lo fa dopo nuovi controlli medici, affidando il suo racconto a una lunga intervista al settimanale Chi. L’attenzione resta concentrata sulle sue condizioni di salute, soprattutto dopo un periodo segnato da nuove preoccupazioni. Un aggiornamento atteso, che arriva dopo anni difficili e un percorso affrontato sempre con grande determinazione. Carolyn Smith, volto noto della tv e giurata di Ballando con le stelle, non ha mai nascosto il suo percorso. Dal 2015 la diagnosi di tumore al seno, poi le recidive nel 2017 e nel 2018, fino all’ultimo episodio pochi mesi fa, quando anche una costola sembrava compromessa.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Lei è Carolyn Smith. Una donna fortissima, incredibile, che tutti quanti dovrebbero prendere come esempio per come affronta la sua malattia. Con dignità e coraggio. Una grande donna, che merita tutto quanto il nostro supporto - facebook.com facebook