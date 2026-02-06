Cambiata così… Carolyn Smith nuovo look | la sua reazione e com’è ora

Carolyn Smith si mostra con un nuovo look, e il suo primo commento non si fa attendere. La ballerina e giudice di

C’è un cambiamento che non passa inosservato e che, in queste ore, sta catalizzando l’attenzione del pubblico televisivo e dei social. Non è solo una questione di immagine, ma il segno di un percorso che continua a evolversi sotto gli occhi di tutti. Un dettaglio che arriva con naturalezza e che, proprio per questo, racconta molto più di una semplice scelta estetica. La protagonista di questa nuova fase è Carolyn Smith, volto amatissimo dal pubblico e storica giurata di Ballando con le Stelle. Nel corso degli anni la coreografa ha scelto di condividere anche gli aspetti più delicati della sua vita, raccontando senza filtri la sua battaglia contro la malattia, tra cure, momenti difficili e piccoli traguardi quotidiani.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Approfondimenti su Carolyn Smith

Carolyn Smith torna a Verissimo per parlare della sua battaglia contro il tumore.

Ultime notizie su Carolyn Smith

Argomenti discussi: Sono forte, Carolyn Smith e la lotta contro il tumore a Verissimo.

Carolym Smith cambia look: il prima e dopo della giurata di Ballando con le stelleCarolyn Smith ha optato per un nuovo look, documentando il cambiamento sui suoi profili social. Il video è già virale. tvblog.it

La nuova battaglia di Carolyn Smith: 30 sedute di radioterapia, ma combattoOspite di Verissimo, Carolyn Smith racconta undici anni di dura lotta contro un cancro al seno, affrontando ricadute e cicli di radioterapia. ildigitale.it

La sede di Athenaeum ospita i corsi di Carolyn Smith con Eleonora Cafiero docente certificata in esclusiva per Rende, Castrolibero e Cosenza facebook

Carolyn Smith: "Per incontrare i reali ho sospeso la chemioterapia” #verissimo #carolynsmith x.com