Re Carlo ha concluso il suo viaggio negli Stati Uniti ripetendo il gesto di Elisabetta II nel 1957, lasciando una corona di fiori sulla Tomba del Milite Ignoto nel cimitero di Arlington, in Virginia. Durante la visita, l’ex presidente ha commentato che il re rappresenta un grande monarca. La cerimonia si è svolta con il tradizionale rispetto istituzionale e senza ulteriori eventi pubblici significativi.

Re Carlo ha terminato la visita negli Stati Uniti nello stesso modo che nel 1957 aveva fatto Elisabetta II, deponendo una corona di fiori sulla Tomba del Milite Ignoto nel cimitero di Arlington, in Virginia. Un gesto per commemorare i caduti in guerra e onorare la partnership militare tra Regno Unito e Stati Uniti. Partnership che il sovrano ha ricordato nel discorso davanti al Congresso facendo riferimento alle due guerre mondiali. Re Carlo e la regina Camilla sono poi tornati alla Casa Bianca e hanno salutato formalmente il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la First Lady Melania nella Sala di ricevimento diplomatico, dopo aver trascorso la giornata di ieri a New York.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Carlo termina il viaggio negli Stati Uniti come Elisabetta II. E Trump: "È un grande re"

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