Carlo III e Zohran Mamdani rappresentano due figure molto diverse tra loro: il primo, membro della famiglia reale, è destinato a regnare sulle Isole Britanniche, mentre il secondo, candidato sindaco a New York, ha affrontato una campagna con poche probabilità di successo. Pur provenendo da ambiti così distanti, entrambi hanno mostrato come si possa presentare un’immagine curata e impeccabile in modo diverso.

Sulla carta, Carlo III e il sindaco Zohran Mamdani hanno ben poco in comune. Uno era destinato fin dalla nascita a regnare sulle Isole Britanniche, l’altro ha iniziato la sua campagna per diventare sindaco di New York con pochissime possibilità di vittoria. Uno possiede abbastanza vaste tenute da riempire un numero di Town & Country, l’altro ha appena introdotto la prima tassa statale sui pied-à-terre. Uno tifa Burnley FC, l’altro è un tifoso di lunga data dell’Arsenal FC. Ma i due uomini condividono almeno una caratteristica non trascurabile: stanno dannatamente bene in abito. Naturalmente, anche quando si tratta di stile, adottano approcci quasi opposti.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Carlo III e Zohran Mamdani dimostrano che esiste più di un modo per apparire impeccabili in abito

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