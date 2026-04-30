Carlo Felice | visite guidate flop appena 10mila euro di incassi Palermo sfiora i 2 milioni

Nel corso del 2025, le visite guidate al teatro hanno portato alla fondazione circa 10.556 euro di entrate. Durante lo stesso periodo, Palermo ha registrato un incasso di circa 2 milioni di euro per eventi e attività correlate. I numeri evidenziano una differenza significativa tra gli introiti generati dalle visite guidate e quelli complessivi della città. Le visite riscuotono un interesse limitato tra il pubblico e non hanno avuto grandi risultati economici.

Nel 2025 la Fondazione Carlo Felice ha incassato, per le visite guidate all'interno del teatro, 10 mila 556 euro. Quest'anno gli incassi hanno già quasi raggiunto quota 10 mila euro, per la precisione, al 27 aprile il valore degli introiti ammonta a 9 mila 162 euro, con una previsione di.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Palermo di carta: visite guidate all'archivio storico comunale e a San Crispino Viaggio nel tempo di Palermo a Palazzo Conte Federico: visite serali guidate nella dimoraApertura straordinaria serale di Palazzo Conte Federico: un vero e proprio viaggio nel tempo, in un luogo all’interno del quale si può rivivere la... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Genova, Teatro Carlo Felice – Tosca; Arie di Mozart e Verdi con i maestri d’opera del teatro Carlo Felice; Carlo Felice Genova, lieve rincaro dei biglietti e più spazio agli sponsor privati; Regalmente Rosa al Castello Reale di Govone. Carlo Felice: visite guidate flop, appena 10mila euro di incassi, Palermo sfiora i 2 milioniDivario netto sul fronte del turismo culturale con il Massimo di Palermo nel 2025, anno in cui la fondazione genovese rischia di chiudere con una perdita netta di oltre 2 milioni di euro, motivo per i ... genovatoday.it Possibile aumento dei biglietti per il teatro Carlo Felice, al centro di una bufera giudiziaria e politica, all’interno del piano di riequilibrio economico e rilancio della Fondazione - facebook.com facebook Il Consiglio oggi.Approvato ddl sul Carlo Felice.Ok a modifiche alla legge sull'autonomia e al Regolamento Consiglio, e alla Relazione attività della Commissione Antimafia. Eletti i tre rappresentanti nell'assemblea Teatro Stabile. Approvati e respinti odg regio x.com