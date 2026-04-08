Viaggio nel tempo di Palermo a Palazzo Conte Federico | visite serali guidate nella dimora
Palazzo Conte Federico apre le sue porte in orario serale con visite guidate che permettono di scoprire le diverse epoche della città. La dimora storica si trova all’interno di un complesso che conserva tracce dell’età punica, visibili nelle mura della città vecchia, e del periodo medievale, rappresentato dalla Torre araba. L’iniziativa offre l’opportunità di esplorare un luogo che rappresenta un collegamento tra vari passaggi storici di Palermo.
Apertura straordinaria serale di Palazzo Conte Federico: un vero e proprio viaggio nel tempo, in un luogo all’interno del quale si può rivivere la straordinaria successione di epoche della Palermo multiculturale: dall’età punica delle mura della città vecchia, il medioevo della Torre arabo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Porte aperte a Casa Livatino: visite guidate nella dimora del “giudice ragazzino”La dimora di viale Regina Margherita, dove Rosario Livatino visse fino al 21 settembre 1990, giorno del suo assassinio, accoglierà i visitatori con...
Tra storia e arte, Palermo porta del Mediterraneo: visite guidate a Palazzo ButeraDomenica 22 marzo alle 10:30, un percorso innovativo tra storia e arte per tutti coloro che amano scoprire Palermo nella bellezza dello storico...