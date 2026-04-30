Carlo Felice in crisi | visite guidate in stallo e buco di 2 milioni

La Fondazione Carlo Felice ha accumulato 9.162 euro di entrate provenienti dalle visite guidate al 27 aprile 2026. Le visite guidate sono ferme e non ci sono stati nuovi appuntamenti o incrementi nelle prenotazioni. La situazione finanziaria della fondazione presenta un buco di circa 2 milioni di euro, mentre le attività culturali stanno attraversando un periodo di difficoltà.

? Cosa sapere Fondazione Carlo Felice registra 9.162 euro di incassi per visite guidate al 27 aprile 2026.. Il deficit previsto per l'esercizio 2025 supera i 2 milioni di euro a Genova.. Al 27 aprile 2026, gli incassi delle visite guidate presso la Fondazione Carlo Felice sfiorano già i 9.162 euro, un dato che proietta l’istituzione genovese verso una gestione economica estremamente complessa dopo il bilancio del 2025. Tra le mura del grande teatro, dove la tradizione si intreccia con la necessità di far quadrare i conti, il settore del turismo culturale mostra segnali di forte stasi. Se guardiamo ai numeri dell’anno scorso, l’intero comparto delle visite guidate ha prodotto appena 10.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Carlo Felice in crisi: visite guidate in stallo e buco di 2 milioni Notizie correlate Carlo Felice: visite guidate flop, appena 10mila euro di incassi, Palermo sfiora i 2 milioniNel 2025 la Fondazione Carlo Felice ha incassato, per le visite guidate all'interno del teatro, 10 mila 556 euro. Al Castello Carlo V visite guidate e laboratori per bambini tra storia e archeologiaLECCE - Sabato 14 marzo si celebra la Giornata nazionale del Paesaggio, istituita nel 2016 dal ministero della Cultura per promuovere la cultura del... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Rach2 al Carlo Felice: repertorio russo con capolavori di Rachmaninov e Šostakovi?; Rachmaninov e Šostakovi?, al Carlo Felice di Genova una serata ad alta tensione artistica con Samuel Lee e Alexander Gadjiev (P. Fizzarotti); Regione Liguria approva sostegno di 1 milione per il Carlo Felice; Regione: approvato il sostegno alla Fondazione Carlo Felice. Carmen, fischi e applausi. Fuori protestaanche il Carlo Felice. In platea un minutodi silenzio per le aziende in crisiUn minuto di silenzio con il pensiero rivolto alle aziende in crisi e alle difficoltà che vive il mondo del teatro. Si è aperta così la stagione della Scala. Con le note della Carmen a risuonare ... ilsecoloxix.it Possibile aumento dei biglietti per il teatro Carlo Felice, al centro di una bufera giudiziaria e politica, all’interno del piano di riequilibrio economico e rilancio della Fondazione - facebook.com facebook Il Consiglio oggi.Approvato ddl sul Carlo Felice.Ok a modifiche alla legge sull'autonomia e al Regolamento Consiglio, e alla Relazione attività della Commissione Antimafia. Eletti i tre rappresentanti nell'assemblea Teatro Stabile. Approvati e respinti odg regio x.com