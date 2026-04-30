Carlo e Camilla al Memoriale dell’11 09 | la visita e il biglietto scritto a mano

Due persone sono state viste visitare il Memoriale dell’11 settembre, lasciando un biglietto scritto a mano. La visita si è svolta in un momento di raccoglimento, con un messaggio che ricorda le vittime di quella giornata. L’evento si è svolto in silenzio, senza ulteriori dettagli sui partecipanti o sulle modalità della visita. Un gesto che ha attirato l’attenzione di alcuni presenti sul luogo.

(Adnkronos) – “Onoriamo la memoria di coloro che hanno tragicamente perso la vita l’11 settembre 2001”. Re Carlo III e la regina Camilla hanno ribadito la "solidarietà duratura" tra gli Stati Uniti e il Regno Unito, con un sentito messaggio scritto a mano e lasciato al Memoriale dell'11 settembre a New York. “Siamo profondamente solidali.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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