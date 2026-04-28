Durante la visita dei reali inglesi a Washington, si sono verificati alcuni momenti di rilievo. In particolare, il gesto di Donald Trump nei confronti del re inglese ha attirato l’attenzione per la sua intensità, mentre un’altra scena ha visto la principessa sgridata dal sovrano durante un evento pubblico. Questi episodi hanno caratterizzato le prime fasi della visita, suscitando commenti sui social e tra gli osservatori.

La stretta di mano che Donald Trump ha riservato a re Carlo al suo arrivo a Washington si può definire certamente “ vigorosa ” e persistente. Ma il re ha tenuto testa superando la prima prova. Il secondo indizio ad indicare che durante questa visita di Stato niente può andare storto e’ il richiamo che Carlo III ha riservato a Camilla dopo che la moglie, una volta ricevuti i fiori dai due bambini che li aspettavano sotto la scaletta dell’aereo, si era forse dimenticata di aspettare che suonasse l’inno nazionale e aveva iniziato ad avviarsi verso l’auto che li aspettava poco più avanti. Una piccola sbavatura per un viaggio pieno zeppo di aspettative, come dimostrato dalla durata del primo incontro tra i due protagonisti, andato in scena alla Casa Bianca e durato una quarantina di minuti, più di quanto previsto dai programmi.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La stretta di mano “virogorosa” di Trump e la gaffe di Camilla (sgridata da Re Carlo): come sta andando la visita dei reali inglesi a Washington

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