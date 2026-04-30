Caript piano 2025 | 19 milioni per il territorio pistoiese

Nel 2025, la Fondazione Caript ha destinato 19 milioni di euro al territorio pistoiese. I fondi saranno utilizzati per sostenere università e progetti di ricerca a Pistoia, tra cui il centro Fitolab, e per il rilancio delle strutture termali di Montecatini. Questa decisione riguarda investimenti e iniziative legate al settore dell’istruzione, della ricerca e del turismo termale.

? Cosa sapere Fondazione Caript stanzia 19 milioni di euro per il territorio pistoiese nel 2025.. I fondi finanziano università, ricerca a Pistoia Fitolab e il rilancio termale di Montecatini.. Fondazione Caript destina 15,5 milioni di euro alle erogazioni ordinarie per l’anno 2025 nella provincia di Pistoia, superando le previsioni iniziali e integrando ulteriori 3,5 milioni di euro per progetti strategici e interventi straordinari. Il bilancio approvato per l’esercizio 2025 segna un incremento significativo rispetto alla pianificazione triennale precedente, con risorse che superano i documenti programmatici originari. Luca Gori, alla guida della Fondazione Caript, ha delineato una gestione basata su solidità finanziaria, capacità di visione e concretezza operativa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caript, piano 2025: 19 milioni per il territorio pistoiese Notizie correlate Bcc Milano, cresce l’impegno per il sociale: nel 2025 destinati 2,6 milioni di euro al territorioPresentato il Bilancio Sociale 2025, che racconta il rafforzamento del ruolo della Banca come attore sociale e hub di solidarietà territoriale, anche... Un anno dall'alluvione 2025: interventi per circa 16 milioni di euro sul territorio fiorentinoVenti interventi diffusi sul territorio regionale per un valore complessivo di poco meno di 19 milioni (circa 16 dei quali sul territorio della Città...