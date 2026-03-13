Un anno dall' alluvione 2025 | interventi per circa 16 milioni di euro sul territorio fiorentino

A un anno dall’alluvione del 2025, sono stati avviati interventi per circa 16 milioni di euro sul territorio fiorentino. In totale, sono stati realizzati venti interventi distribuiti su tutta la regione, con circa 19 milioni di euro investiti complessivamente. La maggior parte degli interventi si trova nella Città Metropolitana di Firenze.

Venti interventi diffusi sul territorio regionale per un valore complessivo di poco meno di 19 milioni (circa 16 dei quali sul territorio della Città Metropolitana di Firenze). Opere che oltre a Sesto Fiorentino, con la demolizione del ponte di piazza del Mercato ed il rifacimento delle spallette di contenimento, hanno interessato gran parte della Piana Fiorentina (Calenzano, Campi Bisenzio, Signa e Firenze), l'area Pistoiese (Agliana e Quarrata) ed Empoli fino ad arrivare anche ai confini regionali con l'intervento per la pulizia dai rifiuti del torrente Rovigo a Palazzuolo sul Senio. Questo il bilancio dei lavori effettuati dal Consorzio di Bonifica Medio Valdarno e dalla Regione, a seguito dell'emergenza meteo del marzo 2025. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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