Bcc Milano cresce l’impegno per il sociale | nel 2025 destinati 2,6 milioni di euro al territorio

Nel 2025, la BCC Milano ha stanziato 2,6 milioni di euro per supportare iniziative e progetti nel territorio di riferimento. La cifra rappresenta un aumento rispetto agli anni precedenti e conferma l’impegno dell’istituto nel rafforzare il ruolo di banca di comunità. Questa somma sarà distribuita a varie attività locali, con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo sociale ed economico della zona.

Presentato il Bilancio Sociale 2025, che racconta il rafforzamento del ruolo della Banca come attore sociale e hub di solidarietà territoriale, anche grazie all’avvio operativo della Fondazione BCC Milano Nel 2025 BCC Milano ha destinato complessivamente 2,6 milioni di euro al sostegno del territorio, rafforzando il proprio ruolo di banca di comunità e attore sociale. È quanto emerge dal Bilancio Sociale 2025, presentato nella serata di giovedì 16 aprile all’Auditorium di Carugate davanti a una platea di oltre trecento persone, tra Soci, amministratori locali e rappresentanti del Terzo Settore. Il Bilancio Sociale racconta una banca capace di trasformare la propria solidità economica in valore sociale condiviso, a beneficio delle comunità locali.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate BCC Milano, nel 2025 erogati 850 milioni di euro di nuovo credito al territorioCon 77 milioni di utili e 570 milioni di patrimonio netto, saranno destinati altri 12 milioni di euro alla Fondazione BCC Milano per lo sviluppo... Leggi anche: Puglia: “Cantieri di antimafia sociale 2.0”, con 6 milioni di euro destinati a finanziare progetti educativi, culturali e sociali Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Cresce l'impegno sociale di Bcc Milano, 2,6 milioni per il territorio; BCC Milano, cresce l’impegno sociale per il territorio; BCC Carate e Treviglio chiude il primo esercizio post fusione con un utile al lordo delle imposte che sfiora i 60 milioni di euro; Un tetto per crescere insieme: sostieni gli scout di Sesto!. Bcc Milano, cresce l’impegno per il sociale: nel 2025 destinati 2,6 milioni di euro al territorioPresentato il Bilancio Sociale 2025, che racconta il rafforzamento del ruolo della Banca come attore sociale e hub di solidarietà territoriale, anche grazie all’avvio operativo della Fondazione BCC Mi ... bergamonews.it Cresce l'impegno sociale di Bcc Milano, 2,6 milioni per il territorioBcc Milano nel 2025 ha destinato complessivamente 2,6 milioni di euro al sostegno del territorio, rafforzando il proprio ruolo di banca di comunità e attore sociale. (ANSA) ... ansa.it BCC Milano. . Ci vediamo il 26 aprile al Palasport di Carugate! L’Assemblea dei Soci è un momento importante per ritrovarci, condividere i risultati raggiunti e guardare insieme alle prospettive future della nostra Banca. Un’occasione di dialogo che vive graz facebook