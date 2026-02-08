Portogallo al voto tra tempeste e crisi | sfida tra socialista e estrema destra per la presidenza

Il Portogallo si avvicina alle urne con il paese ancora scosso dalle conseguenze di un’ondata di maltempo che ha portato alla morte di almeno quattordici persone. La sfida elettorale mette di fronte un candidato socialista e uno di estrema destra, mentre il paese cerca di ritrovare stabilità tra crisi e disastri naturali.

Il Portogallo si prepara a scegliere il suo nuovo presidente in un momento di profonda fragilità, segnato da un’ondata di maltempo che ha causato almeno quattordici vittime e ha gettato un’ombra cupa sulla campagna elettorale. Le urne si apriranno oggi, 8 febbraio 2026, in un paese che cerca stabilità dopo giorni di tempeste che hanno sconvolto la vita quotidiana e messo a dura prova le infrastrutture. Il voto, che si configura come un ballottaggio, vede contrapposti il socialista Pedro Seguro e il candidato di estrema destra André Ventura, in una sfida che riflette le profonde divisioni politiche e sociali che attraversano la nazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Portogallo Crisi

Questa mattina, i rappresentanti dell’estrema destra portoghese hanno chiesto di spostare il secondo turno delle elezioni presidenziali.

In Portogallo si avvicina il ballottaggio tra il candidato di sinistra e quello di estrema destra alle prossime elezioni presidenziali.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Portogallo Crisi

Argomenti discussi: Portogallo oggi al voto per ultimo turno delle presidenziali, Seguro favorito; Il Portogallo sceglie il presidente nel Paese sconvolto dal maltempo; Presidenziali in Portogallo: al secondo turno anticipato registrati 309mila elettori; In Portogallo i conservatori si rifiutano di sostenere il candidato di destra.

Portogallo oggi al voto per ultimo turno delle presidenziali, Seguro favorito(Adnkronos) – Gli elettori portoghesi tornano alle urne oggi domenica 8 febbraio per l’ultimo turno delle elezioni presidenziali, offuscate dalle tempeste che hanno colpito il Portogallo negli ultimi ... ildenaro.it

Il maltempo non ferma il voto in Portogallo, domani ballottaggio presidenzialeIl maltempo non ferma la corsa al nuovo presidente del Portogallo. Domani il Paese andrà al ballottaggio tra il socialista Antonio Jose Seguro e il leader dell'ultradestra di Chega, André Ventura. (AN ... ansa.it

Portogallo oggi al voto per ultimo turno delle presidenziali, Seguro favorito x.com

Sondaggi d’Europa Portogallo al voto, è sfida a 3 risalgono Laburisti e Conservatori in UK effetto Trump in Norvegia e Danimarca In Turchia avanti Erdogan Orban a -12 dalla vetta tutti i sondaggi https://sondaggibidimedia.com/s facebook