Sit-in della Uil davanti all' ospedale Bufalini | La carenza d' organico è cronica sistema verso il collasso

La Uil Fpl ha organizzato un sit-in davanti all’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena per denunciare la carenza di personale, che peggiora da mesi. I lavoratori chiedono interventi immediati, poiché le équipe sono sotto pressione e rischiano il collasso. La protesta si inserisce in una serie di manifestazioni avviate il 9 febbraio a Ravenna e programmate anche a Rimini e Forlì. La questione resta al centro dell’attenzione dei sindacati e dei cittadini.

Oggi davanti all'ospedale Maurizio Bufalini di Cesena la Uil Fpl ha proseguito il percorso della mobilitazione avviata il 9 febbraio a Ravenna, che continuerà il 23 febbraio a Rimini e il 26 a Forlì Oggi davanti all'ospedale Maurizio Bufalini di Cesena la Uil Fpl ha proseguito il percorso della mobilitazione avviata il 9 febbraio a Ravenna, che continuerà il 23 febbraio a Rimini e il 26 a Forlì. Spiega il sindacato: "I lavoratori della sanità hanno manifestato per denunciare una situazione che non è più emergenziale, ma strutturale: la carenza d'organico è ormai cronica e sta trascinando il sistema sanitario verso il collasso.