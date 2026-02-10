Ospedale Livorno sanitari Usb in presidio contro la carenza di personale | Assunzioni subito e scorrimento delle graduatorie

Gli operatori sanitari dell’Usb si sono radunati davanti all’ospedale di Livorno per chiedere assunzioni immediate. La carenza di personale, secondo loro, si fa sentire troppo. Richiedono di scorrere subito le graduatorie e di assumere più medici, infermieri e operatori socio-sanitari. La situazione è critica e rischia di peggiorare se non si interviene subito.

La protesta di medici, infermieri e operatori socio sanitari: "Si continua a ricorrerere alle agenzie interinali anziché chiamare dalle graduatorie" Assunzioni immediate attraverso lo scorrimento delle graduatorie per far fronte alla cronica carenza di personale che, solo in Toscana, avrebbe bisogno di oltre diecimila nuovi ingressi tra medici, infermieri e operatori socio-sanitari. Lo chiede l'Unione sindacale di base Usb in presidio ieri, lunedì 9 febbraio, davanti all'ospedale di Livorno che "non è certo esente dalle problematiche sanitarie regionali". "Il servizio sanitario pubblico in Toscana è in crisi profonda - dicono da Usb -, la carenza di personale ormai è diventata cronica e gli effetti di questa carenza gravano pesantemente sulla salute del personale e sulla qualità del servizio sanitario dato ai cittadini.🔗 Leggi su Livornotoday.it

La Corte di Cassazione, con ordinanza del 4 gennaio 2026, ha precisato che gli idonei nei concorsi pubblici non hanno diritto automatico all’assunzione attraverso lo scorrimento delle graduatorie.

La sentenza della Cassazione fornisce chiarimenti sui limiti dello scorrimento delle graduatorie nei concorsi pubblici e sulle aspettative degli idonei.

