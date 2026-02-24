Non c' è la manodopera agricola e in Abruzzo rischiano di saltare intere campagne di raccolta | l' allarme di Cia

La carenza di manodopera agricola ha causato il rischio di perdere intere campagne di raccolta in Abruzzo. La causa principale è la mancanza di lavoratori stabili, che rende difficile completare le operazioni nei tempi previsti. La situazione mette in crisi molte aziende agricole della regione, che faticano a trovare personale qualificato. Le difficoltà si fanno sentire soprattutto nelle zone rurali, dove l’agricoltura dipende ancora molto dalla manodopera stagionale.

Secondo la denuncia del presidente della Confederazione, i lavoratori, spesso selezionati attraverso canali ufficiali, si presentano e poi abbandonano il lavoro dopo appena un giorno In Abruzzo intere campagne di raccolta rischiano di saltare non per mancanza di prodotto, ma per assenza di manodopera disponibile e stabile. Un problema che sta colpendo sempre più aziende agricole e che non può più essere considerato un’emergenza temporanea, ma una criticità strutturale del sistema agricolo regionale. I dati nazionali confermano con chiarezza la dimensione del fenomeno. Secondo l’Ufficio Studi Cgia, l’agricoltura è oggi il settore con la più alta incidenza di lavoratori stranieri in Italia: nel 2025 il 42,9% delle nuove assunzioni agricole riguarda manodopera non italiana, quasi un lavoratore su due. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

L'allarme della Cia Abruzzo: "L'emergenza manodopera agricola è ormai strutturale"La Cia Abruzzo segnala che l’emergenza manodopera agricola si è radicata in modo strutturale, causando ritardi nelle campagne di raccolta.

