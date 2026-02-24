L' allarme della Cia Abruzzo | L' emergenza manodopera agricola è ormai strutturale

La Cia Abruzzo segnala che l’emergenza manodopera agricola si è radicata in modo strutturale, causando ritardi nelle campagne di raccolta. La causa principale risiede nella mancanza di lavoratori stabili, non nella scarsità di prodotto. Intere aree coltivate rischiano di restare senza personale, compromettendo le operazioni di raccolta. La situazione si fa più critica con l’avvicinarsi delle stagioni di lavoro più intense.

In Abruzzo intere campagne di raccolta rischiano di saltare non per mancanza di prodotto, ma per assenza di manodopera disponibile e stabile. Come denuncia la Cia Abruzzo si tratta di un problema che sta colpendo sempre più aziende agricole e che non può più essere considerato un’emergenza temporanea, ma una criticità strutturale del sistema agricolo regionale. Secondo l’ufficio studi Cgia, l’agricoltura è oggi il settore con la più alta incidenza di lavoratori stranieri in Italia: nel 2025 il 42,9% delle nuove assunzioni agricole riguarda manodopera non italiana, quasi un lavoratore su due. In termini assoluti, si tratta di oltre 184mila ingressi nel comparto agricolo, a dimostrazione di una dipendenza ormai strutturale del settore da questa forza lavoro. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

