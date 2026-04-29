Polizia penitenziaria in arrivo 62 nuove unità per l' Umbria il Sappe | Risultato storico

Nella regione Umbria sono in arrivo 62 nuovi agenti della Polizia penitenziaria, mentre nel distretto che comprende anche le Marche si aggiungono altri 31 agenti, portando il totale a 93 unità. La notizia è stata comunicata dal sindacato di categoria, che ha definito l’assegnazione come un risultato storico per il settore. Le nuove assunzioni sono destinate agli istituti penitenziari delle due regioni.

Novantatré nuovi agenti della Polizia penitenziaria in arrivo per gli istituti del distretto Umbria e Marche. È il numero emerso dalla riunione sindacale svoltasi oggi presso il Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria di Perugia, un risultato che il Sappe definisce “storico” e.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Carcere di Terni, arrivano i rinforzi: nuove assegnazioni per la polizia penitenziaria Leggi anche: Rubano (FI): “Nuove assunzioni Polizia Penitenziaria sono segnale concreto per migliaia di giovani” Panoramica sull’argomento Temi più discussi: INCONTRO NUOVO COMANDANTE POLIZIA PENITENZIARIA; Concorso Allievi Agenti Polizia Penitenziaria 2026 da 3350 posti: Banca dati ufficiale e date delle prove!; I Congresso UIL FP Polizia Penitenziaria - Interviste a ospiti e delegati; Decreto Sicurezza 2026: pubblicate in Gazzetta le nuove norme per la Polizia Penitenziaria e per le altre forze dell’ordine. Concorso 3.350 posti agenti di Polizia Penitenziaria: pubblicazione diario della prova di esameConcorso 3.350 posti agenti di Polizia Penitenziaria: pubblicazione diario della prova di esame La prova di esame del concorso ... poliziapenitenziaria.it Decreto Sicurezza 2026: pubblicate in Gazzetta le nuove norme per la Polizia Penitenziaria e per le altre forze dell’ordineDecreto Sicurezza 2026: pubblicate in Gazzetta le nuove norme per la Polizia Penitenziaria e per le altre forze dell’ordine Il ... poliziapenitenziaria.it Polizia Penitenziaria - facebook.com facebook