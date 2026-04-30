Carcere di Frosinone arriva la denuncia | Condizioni di lavoro inaccettabili per la Polizia Penitenziaria

Una delegazione del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria ha visitato il carcere di Frosinone mercoledì 29 aprile e ha denunciato condizioni di lavoro definite inaccettabili. La valutazione si riferisce a situazioni ritenute gravi e non più rinviabili all’interno della struttura penitenziaria. La denuncia evidenzia criticità che richiedono interventi immediati, secondo quanto riferito dai rappresentanti sindacali.

Una situazione definita "grave e non più rinviabile". È il bilancio allarmante stilato dalla delegazione del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (SAPPE) a seguito di una visita ispettiva condotta all'interno della Casa Circondariale di Frosinone nella giornata di mercoledì 29 aprile. Il.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Leggi anche: Carcere di Terni, arrivano i rinforzi: nuove assegnazioni per la polizia penitenziaria La mini Olimpiade al carcere di Bollate: gli atleti? Detenuti, magistrati e polizia penitenziariaNella zona nord-ovest dell’hinterland milanese sorge un campo da calcio in erba naturale dove i tifosi possono assistere alle partite da una... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Suicidio in carcere a Rebibbia Nuovo complesso; Frosinone – Tradotto in carcere 36enne dalla Polizia di Stato in attuazione del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti - Questura di Frosinone | Polizia di Stato - Polizia di Stato; Interra Rifiuti. Rischia Tre Anni di Carcere; Viola l'affidamento in prova ai servizi sociali. 82enne in carcere. Frosinone, infarto in carcere, muore dopo l'intervento in ospedale. Disposta l'autopsia sul decesso di un 64enneUn malore improvviso, il trasferimento d’urgenza in ospedale, poi una lunga attesa carica di speranze e, infine, la notizia più drammatica: la morte. Il deceduto è M.M., 64 anni, detenuto nel carcere ... ilmessaggero.it Cassino: un uomo di 82 anni è stato trasferito in carcere dopo la revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale. Il provvedimento è stato disposto dall’Ufficio di Sorveglianza di Frosinone a seguito delle violazioni delle prescrizioni imposte. Le irregolarità s - facebook.com facebook