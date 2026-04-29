Carcere di Terni arrivano i rinforzi | nuove assegnazioni per la polizia penitenziaria

Il 29 aprile si è svolta una riunione presso il provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria di Perugia, durante la quale sono state definite le assegnazioni di nuovo personale di polizia penitenziaria. Sono state distribuite 93 unità tra le strutture del distretto Umbria. Questa decisione riguarda l’incremento delle risorse umane impiegate nel sistema penitenziario di Terni, per migliorare la gestione delle strutture e la sicurezza complessiva.

Al carcere di Terni arrivano i rinforzi. Oggi, 29 aprile, presso il provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria di Perugia, si è infatti tenuta la riunione sindacale relativa all’assegnazione del contingente di 93 unità di polizia penitenziaria destinato al distretto Umbria e.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Terni, polizia penitenziaria in stato di agitazione: carcere di vocabolo Sabbione al limite della sicurezzaLe organizzazioni sindacali Sappe, Uspp, Sinappe, Uil PA e Sippe, hanno proclamato lo stato di agitazione del personale di polizia penitenziaria in... Leggi anche: Detenuto tira un pugno in faccia all'agente: "Subito rinforzi e tutele per la Polizia Penitenziaria" Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Ternana, il ritorno di Carlo Mammarella; Terni accelera sulla mobilità green: arrivano i primi autobus a idrogeno in città; L'Orvietana torna alla vittoria, tre espulsi poi il gol di Panattoni a risolvere; Ti ammazzo e mi suicido. Perugia, 2 anni di carcere al marito violento. Terni, ricercato da tutte le polizie del mondo per crimini di guerra: arrestato e portato nel carcere di SabbioneL'ex militare latitante fermato dalla polizia di Frontiera a bordo di una nave da crociera al porto di Civitavecchia ... corrieredellumbria.it Nuovo Clan Partenio, si costituisce nel carcere di Terni il condannato non rintracciato a casaAVELLINO- Si e’ costituito nel carcere di Terni anche il sesto condannato nel processo al Nuovo Clan Partenio che non era stato rintracciato nella sua abitazione dai Carabinieri del Comando Provincial ... irpinianews.it Milan Babic, il criminale di guerra dell’ex Jugoslavia arrestato su una nave da crociera e finito in carcere a Terni Link alla notizia nel primo commento - facebook.com facebook