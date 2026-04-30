Carcere di Avellino un pranzo con le detenute | Un ponte tra il dentro e il fuori

Il 30 aprile, nella mattinata, la Casa Circondariale di Avellino ha organizzato un pranzo dedicato alle detenute, promosso dal Garante campano delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. L'evento ha coinvolto le donne che vivono nel carcere, offrendo loro l'opportunità di condividere un momento di socialità all'interno della struttura. La giornata ha rappresentato un'occasione di incontro tra il mondo esterno e quello interno al carcere.

Un pranzo. Dentro un carcere. Per le donne che ci vivono. Il 30 aprile, nella mattinata, la Casa Circondariale di Avellino ha ospitato un momento di incontro dedicato alle detenute, promosso dal Garante campano delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, Samuele.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate "Dall'Io al Noi": il pranzo di solidarietà per le donne detenute nel carcere di AvellinoUn momento di condivisione dedicato alle donne detenute della Casa Circondariale di Avellino si terrà nella mattinata del 30 aprile. Leggi anche: Incendio all'istituto con le madri detenute: tutte evacuate coi figli e trasferite in carcere Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Carcere Avellino, il NurSind: assunzioni ok ma senza acqua è ancora emergenza; Avellino, sventato doppio suicidio in carcere: l’intervento delle agenti evita la tragedia; Oltre le sbarre: l’istruzione nel carcere di Avellino come leva per il reinserimento; Dall’Io al Noi per le donne detenute nel carcere di Avellino: il 30 aprile pranzo promosso dal garante campano dei detenuti. Dall’Io al Noi: solidarietà e attenzione alle donne detenute nel carcere di AvellinoSi terrà in mattinata un pranzo promosso dal garante campano dei detenuti Samuele Ciambriello. Un momento di condivisione dedicato alle donne detenute della Casa Circondariale di Avellino . Un’inizia ... irpiniaoggi.it Dall’Io al Noi per le donne detenute nel carcere di Avellino: il 30 aprile pranzo promosso dal garante campano dei detenutiUn momento di condivisione dedicato alle donne detenute della Casa Circondariale di Avellino si terrà nella mattinata del 30 aprile. Un’iniziativa promossa d’intesa tra il Garante campano delle person ... irpinianews.it La Procura di Avellino ha chiesto il processo per otto detenuti nel carcere di Bellizzi Irpino ritrovati nel dicembre 2021 con telefonini, due di loro anche con un coltello e droga al termine di una perquisizione - facebook.com facebook