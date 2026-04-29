Dall' Io al Noi | il pranzo di solidarietà per le donne detenute nel carcere di Avellino

Il 30 aprile si terrà un pranzo di solidarietà presso la Casa Circondariale di Avellino, rivolto alle donne detenute. Si tratta di un momento dedicato alla condivisione e all'inclusione, organizzato per offrire un'occasione di socializzazione e vicinanza alle ospiti della struttura. La giornata prevede un momento di incontro tra le detenute e volontari, senza altri dettagli aggiuntivi sui partecipanti.

Un momento di condivisione dedicato alle donne detenute della Casa Circondariale di Avellino si terrà nella mattinata del 30 aprile.Un'iniziativa promossa d’intesa tra il Garante campano delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, Samuele Ciambriello, e il Rotary Club.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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