Incendio all' istituto con le madri detenute | tutte evacuate coi figli e trasferite in carcere

Un incendio scoppiato all'istituto di custodia per madri detenute di via Macedonio Melloni ha causato l’evacuazione di tutte le donne e dei loro figli presenti. Le fiamme si sono propagate nel cuore della notte, costringendo le forze dell’ordine a mettere in sicurezza il complesso e a trasferire le persone in un altro carcere. L’edificio resterà chiuso per un periodo, mentre si indaga sulle cause dell’incidente.

Le fiamme sono divampate sabato sera. Giungi e Nahum: "La struttura deve riaprire presto" Resterà chiuso per un po' di tempo l'Icam (Istituto di custodia attenuata per madri detenute) di via Macedonio Melloni 53 a Milano, dopo l'incendio avvenuto nella serata di sabato 21 febbraio, verso le dieci. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito in modo serio, ma il bilancio avrebbe potuto essere drammatico. Secondo quanto rende noto il Sappe (sindacato autonomo di polizia penitenziaria), l'incendio è divampato nel locale lavanderia. Le fiamme hanno raggiunto il corridoio e alcuni locali adiacenti. 🔗 Leggi su Milanotoday.it Incendio nella casa delle mamme detenute con figli piccoli: le fiamme nel locale lavanderiaUn incendio ha colpito la lavanderia dell’Icam, l’istituto che ospita mamme detenute con bambini piccoli, situato in via Macedonio Melloni. Leggi anche: Il Garante Ciambriello pranza con le madri detenute: “Ora basta” Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Principio d'incendio all'Icam di via Macedonio Melloni; Incendio nella casa delle mamme detenute con figli piccoli: le fiamme nel locale lavanderia; Incontri formativi per docenti alle scuole elementari e medie; Incendio in cella del blocco 10: gli agenti salvano un detenuto. Incendio a un quadro elettrico all’Istituto Comprensivo 2: scuola evacuata, nessun feritoMomenti di apprensione questa mattina alla sede centrale dell’Istituto Comprensivo 2, dove si è sviluppato un incendio a un quadro elettrico. Per precauzione, la scuola è stata immediatamente evacuata ... ilmessaggero.it Incendio sabato sera all'Icam di via Macedonio Melloni a Milano, l'istituto che ospita madri detenute insieme ai loro bambini. Dieci donne e 8 minori sono stati evacuati, nessuno è rimasto ferito o intossicato - facebook.com facebook