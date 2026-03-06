Carburanti tornano a salire i prezzi | gasolio vicino ai 2 euro al litro

I prezzi dei carburanti in Italia sono in aumento e il gasolio si avvicina a quota 2 euro al litro. Questa ripresa dei costi interessa sia le stazioni di servizio che gli automobilisti, che si preparano a pagare di più al distributore. La situazione si sta modificando dopo un periodo di stabilità, con i prezzi che tornano a crescere in diverse regioni del Paese.

Tornano a salire i prezzi dei carburanti in Italia e per gli automobilisti si profila un nuovo periodo di rincari. Il gasolio, in particolare, si avvicina rapidamente alla soglia dei 2 euro al litro, toccando livelli che non si vedevano dall'ottobre 2023, mentre anche la benzina registra nuovi aumenti. Alla base del rialzo c'è la nuova impennata delle quotazioni del petrolio, influenzata dalle tensioni internazionali e in particolare dal conflitto che vede coinvolti Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Il Brent ha infatti superato gli 85 dollari al barile, spingendo verso l'alto anche i prezzi dei prodotti raffinati sui mercati internazionali.