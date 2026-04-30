Carburanti Meloni | taglio accise concentrato su gasolio

Oggi il governo ha approvato un decreto che prevede un taglio delle accise sui carburanti, con un'attenzione particolare al gasolio. La misura arriva in un momento di pressing da parte di vari settori per ridurre i costi legati ai carburanti. La decisione è stata presa durante una riunione del consiglio dei ministri, senza ulteriori dettagli sui tempi di applicazione o sugli eventuali effetti pratici.

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Il Consiglio dei ministri ha prorogato la riduzione delle accise sui carburanti. La misura è stata introdotta con l’intenzione di contenere il rialzo dei prezzi, ma ha come conseguenza quella di favorire il consumo di un bene che in questo momento scarseggia. E - facebook.com facebook

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