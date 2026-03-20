L’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy segnala i primi effetti del taglio delle accise sui carburanti. In autostrada, si registra una diminuzione dei prezzi di gasolio e benzina self service. Attualmente, il prezzo del gasolio si attesta intorno a 2,190 euro al litro, in calo rispetto ai valori precedenti.

Prezzi dei carburanti finalmente in calo. Dopo il via libera da parte del Governo e la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto accise, che prevede la riduzione, per un periodo di venti giorni a decorrere dal 19 marzo, della tassazione su gasolio, benzina e Gpl (25 centesimi al litro per gasolio e benzina e di 12 centesimi al chilo per il Gpl), e dopo che Mister Prezzi, ovvero il Garante presso il ministero delle Imprese, ha trasmesso alla Guardia di Finanza la lista di chi, dalle prime verifiche, non ha ridotto i prezzi, il report redatto dall’Osservatorio del Mimit, aggiornato a venerdì 20 marzo, mette in evidenza per le autostrade una diminuzione dei valori, con la sola eccezione del metano, che ha registrato un leggero aumento. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Carburanti, primi effetti del taglio delle accise: gasolio e benzina self service in calo in autostrada

Articoli correlati

Carburanti, gasolio e benzina self service in calo sulle autostradeDopo il via libera da parte del Governo e la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto carburanti, che prevede la riduzione, per un periodo di...

Leggi anche: Incubo caro carburanti: per effetto delle nuove accise, il prezzo del gasolio supera quello della benzina

Tutto quello che riguarda Carburanti primi effetti del taglio...

Temi più discussi: Taglio delle accise: si vedono i primi effetti sui prezzi di benzina e diesel. Risparmio fino a 12 euro al pieno; Il governo taglia le accise per 20 giorni contro il caro carburante; Scatta il taglio delle accise sui carburanti: primi cali di prezzo, ma non in tutti i distributori; Caro Benzina e Diesel, anche in Veneto prezzo giù di 25 centesimi. Varato il taglio delle accise.

Decreto carburanti del governo: cosa cambia davvero nei prezzi benzina dopo il taglio delle acciseIl governo interviene sui prezzi benzina con il decreto carburanti: taglio delle accise di 25 centesimi al litro e nuove misure contro le speculazioni dopo il via libera del Consiglio dei ministri. notizie.it

Carburanti, gasolio e benzina self service in calo sulle autostradeL’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy: il gasolio è passato da 2.190 euro al litro a 2.048 e la benzina da 1.967 a 1.812. Mentre Gpl e metano, entrambi in modalità serv ... msn.com

Carburanti: taglio immediato delle accise Dal 19 marzo 2026 scatta il taglio di 25 centesimi al litro su benzina e diesel. Il decreto è stato approvato dal Consiglio dei Ministri e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 marzo. Si tratta di una misura temporanea, p - facebook.com facebook

#ottoemezzo Sconto sui carburanti per 20 giorni, Scanzi: "Mossa elettorale per raccattare voti per il Sì". x.com