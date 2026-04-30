L’ecuadoriano, vincitore nel 2019, dovrà saltare il prossimo Giro d’Italia a causa di una cisti che ha richiesto un intervento chirurgico. La decisione è arrivata dopo che anche altri due corridori avevano annunciato il loro forfait, per motivi diversi. La presenza di questa condizione ha portato alla sospensione dell’attività agonistica dell’atleta, che si era preparato per affrontare la corsa a tappe più importante della stagione.

Era nell’aria, ora è ufficiale: il Giro d’Italia perde un altro protagonista. Richard Carapaz, vincitore nel 2019 e terzo nell’ultima edizione, non sarà al via a Nessebar l’8 maggio. A fermarlo è una cisti perineale, rimossa in Ecuador dopo la Volta a Catalunya. Come spiegato dal team EF Education-EasyPost, “la ferita ha richiesto più tempo del previsto per guarire, ritardando il ritorno agli allenamenti e rendendo impossibile la partecipazione al Giro”. Una rinuncia forzata e pesante, che il campione olimpico ha incassato a fatica: “È una grande delusione. Il Giro è una corsa a cui sono sempre stato molto legato e che aspettavo con impazienza”.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Carapaz fermato da una cisti, salterà il Giro d'Italia

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