Richard Carapaz non parteciperà al Giro d’Italia 2026, che inizierà il 8 maggio in Bulgaria e terminerà il 31 maggio a Roma dopo ventuno tappe. La decisione è stata comunicata a causa di una situazione che l’atleta ha definito frustrante. La corsa rosa perde così un altro ciclista di rilievo, mentre le squadre si preparano ad affrontare l’evento senza di lui.

Richard Carapaz non prenderà parte al Giro d’Italia 2026, che scatterà venerdì 8 maggio dalla Bulgaria e si concluderà domenica 31 maggio a Roma dopo ventuno tappe. La Corsa Rosa perde un altro pezzo pregiato dopo le rinunce del portoghese Joao Almeida e dello spagnolo Mikel Landa, dovendo fare a meno di un uomo capace di alzare al cielo il Trofeo Senza Fine nel 2019 e che lo scorso anno salì sul terzo gradino del podio. L’alfiere della EF Education-EasyPost sta recuperando da un’operazione chirurgica eseguita poche settimane fa per rimuovere una cisti perineale e non è riuscito a trovare la condizione fisica necessaria per essere protagonista sulle strade del Bel Paese, dove avrebbe potuto ben figurare considerando le diverse salite che verranno proposte nel corso delle tre settimane di gara.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Richard Carapaz salterà il Giro d’Italia: “Situazione frustrante”. La Corsa Rosa perde un altro big: i motivi

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