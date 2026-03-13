Quaranta infrastrutture sotto esame | al via la collaborazione tra Comune e Univpm per la sicurezza di ponti e viadotti

Quaranta infrastrutture di Ancona, tra ponti, viadotti e passerelle, sono state messe sotto osservazione. Il Comune e l’Università hanno avviato una collaborazione per analizzare lo stato di sicurezza e monitorare le strutture. La verifica riguarda la classificazione e la gestione del rischio, con l’obiettivo di garantire l’integrità delle infrastrutture cittadine.

L’accordo tra il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Architettura (DICEA) e Amministrazione dorica, è stato siglato questa mattina ANCONA- Quaranta infrastrutture tra ponti, viadotti, cavalcavia e passerelle cittadine sotto esame. Al via la collaborazione tra Comune di Ancona e Dicea–Univpm nelle attività relative alla classificazione e gestione del rischio, valutazione della sicurezza e monitoraggio delle infrastrutture stradali e opere d’arte del capoluogo di regione. L’intesa tra il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Architettura (DICEA) e Amministrazione dorica è stata siglata questa mattina ad Ancona, a Palazzo del Popolo, con l’obiettivo di dar luogo ad attività di formazione e aggiornamento reciproci, creando una sinergia operativa tra l'approccio accademico e le necessità gestionali del territorio. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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