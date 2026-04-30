Carabiniere condannato per aver ucciso un ladro il giudice | Non era in pericolo non serviva sparare

Un carabiniere condannato per aver ucciso un ladro, con il giudice che ha dichiarato: “Non era in pericolo, non serviva sparare”. La sentenza si basa sul fatto che il poliziotto ha aperto il fuoco senza una reale esigenza di difendersi o di intervenire in modo proporzionato. Il processo ha messo in luce come l’episodio si sia svolto senza che ci fosse una minaccia concreta per l’agente.

Ha sparato senza che ci fosse una reale necessità. È il cuore delle motivazioni della sentenza nei confronti del carabiniere Marroccella. Ha ucciso Jamal Badawi, mentre scappava dopo aver tentato un furto in un ufficio dell'Eur.🔗 Leggi su Fanpage.it

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