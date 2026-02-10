Il papà di Thomas Bricca ucciso mentre era con gli amici | Amareggiato dal comportamento del giudice

Il padre di Thomas Bricca, morto in un episodio ancora avvolto nel mistero, si dice amareggiato dopo l’udienza di ieri. Parla di sentirsi deluso dal modo in cui il giudice ha gestito il caso. “Mi sento amareggiato come padre e come cittadino”, ha spiegato, senza nascondere il suo disappunto. La famiglia aspetta ancora risposte e giustizia.

