Il papà di Thomas Bricca ucciso mentre era con gli amici | Amareggiato dal comportamento del giudice
Il padre di Thomas Bricca, morto in un episodio ancora avvolto nel mistero, si dice amareggiato dopo l’udienza di ieri. Parla di sentirsi deluso dal modo in cui il giudice ha gestito il caso. “Mi sento amareggiato come padre e come cittadino”, ha spiegato, senza nascondere il suo disappunto. La famiglia aspetta ancora risposte e giustizia.
"Mi sento amareggiato come padre e come cittadino dal comportamento del giudice", queste le parole del padre di Thomas Bricca dopo l'udienza di ieri.🔗 Leggi su Fanpage.it
