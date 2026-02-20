Ucciso a 28 anni a Rogoredo i colleghi del poliziotto | Diceva di aver già chiamato i soccorsi ma non era vero

Carmelo Cinturrino, assistente capo, è accusato di aver ucciso Abdherraim Mansouri a Rogoredo. Secondo le testimonianze dei colleghi, l’uomo avrebbe affermato di aver già chiamato i soccorsi, ma in realtà non lo aveva fatto. Gli interrogatori in Questura hanno portato a chiarire che Cinturrino non ha agito correttamente nel momento del fatto. La vicenda si svolge nel quartiere, dove l’omicidio ha scosso la comunità locale.

I colleghi di Carmelo Cinturrino sono stati interrogati in Questura e di fatto avrebbero smentito l'assistente capo indagato per l'omicidio di Abdherraim Mansouri. Pare che il 42enne avesse detto loro di aver chiamato i soccorsi subito dopo il suo sparo, ma in realtà la richiesta era partita 23 minuti dopo.