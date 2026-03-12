A nnalisa è divisa a metà: da una parte abito monacale e velo, dall’altra calze a rete e tacchi. La domanda che pone al suo pubblico è semplice e provocatoria: «Mi volete più suora o pornodiva?» Mentre i fan ci riflettono, questo è il suo modo di annunciare il nuovo singolo Canzone estiva, in uscita il 13 marzo. « Sono davvero una brava ragazza, ma poi divento cattiva. Chi dice suora, chi pornodiva. Entrambe e nessuna dico io, troppo facile così» – scrive Annalisa sui social – « E vorrei essere quella che ti piace, vorrei piacerti così come sono, vorrei. Ma come mi vuoi tu? » Annalisa ieri e oggi. guarda le foto Canzone estiva, il nuovo singolo di Annalisa. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La cantante annuncia il nuovo singolo, "Canzone estiva", con un'immagine divisa a metà: da una parte abito monacale e velo, dall'altra calze a rete e tacchi. Ma la tradizione del pop che attinge all'estetica religiosa è lunga...

Annalisa torna con il nuovo singolo Canzone estiva: di cosa parla la canzoneVenerdì 13 marzo esce il nuovo singolo di Annalisa, dal titolo Canzone estiva: ecco di cosa parla il brano, che promette di essere già una hit della...

Annalisa è pronta a tornare, annunciato il suo nuovo singolo: Canzone estivaIl brano inedito di Annalis uscirà venerdì 13 marzo su tutte le piattaforme e si inserisce nel filone aperto con l'album Ma io sono fuoco ... tgcom24.mediaset.it

Si chiama così, ma non è una canzone estiva: Annalisa torna con un nuovo singolo, "Canzone estiva" appunto, in uscita il 13 marzo. L'annuncio è stato preceduto da un cartello pubblicitario con un QR Code che portava a un sondaggio, direttamente collegato x.com