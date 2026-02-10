Sfruttamento e caporalato Glovo commissariata

La guardia di finanza ha commissariato Glovo, il noto servizio di consegne a domicilio. Secondo le indagini, l’azienda avrebbe sfruttato i migranti in cerca di lavoro, creando un sistema di caporalato. Le accuse parlano di condizioni di lavoro dure e di paghe da fame, approfittando della vulnerabilità di chi cercava una possibilità di guadagno. La storia si sta sviluppando in queste ore, con le autorità che cercano di fare luce sulla vicenda.

Ladri e biciclette Il pm Storari: «Salari sotto la soglia di povertà». La società deve regolarizzare 40mila addetti Glovo, marchio spagnolo di consegne a domicilio, avrebbe messo in piedi un sistema di sfruttamento approfittando delle condizioni di bisogno dei migranti in cerca di lavoro. Sono le conclusioni a cui è giunta la procura di Milano, a seguito dell'inchiesta condotta dal pm Paolo Storari sulla scorta di quelle contro il caporalato nelle filiere produttive dell'alta moda.

