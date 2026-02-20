Un patto per difendere gli operai Rinnovato il protocollo d’intesa contro caporalato e sfruttamento

Il nome di questo accordo è legato alla recente firma di un patto contro lo sfruttamento degli operai nel settore nautico. La causa principale è la crescente presenza di caporalato e lavoro irregolare che colpisce le aziende e le lavoratrici del settore. L’intesa rinnovata prevede misure più stringenti e controlli più efficaci per fermare le pratiche illegali. La firma è avvenuta in una sede istituzionale, alla presenza di rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni di categoria, che cercano di rafforzare la tutela dei lavoratori.

È stato aggiornato il Protocollo d’intesa per il contrasto a fenomeni di sfruttamento lavorativo e in intermediazione illecita di manodopera nel settore della nautica. Ieri la sottoscrizione del nuovo documento alla presenza del prefetto della Spezia, Andrea Cantadori. Tra i firmatari anche Confindustria La Spezia, le organizzazioni sindacali Cgil Cisl Uil, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, l’Ispettorato territoriale del lavoro, Inps, Inail e Asl 5. Si tratta di una nuova versione integrata e modificata rispetto a quella stipulata nel luglio del 2021, frutto dell’operazione "Dura Labor" della Guardia di Finanza spezzina nella cantieristica Made in Italy. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un patto per difendere gli operai. Rinnovato il protocollo d’intesa contro caporalato e sfruttamento Insediata cabina di regia per attuazione protocollo d’intesa per prevenzione caporalatoQuesta mattina è stata insediata una cabina di regia a Brindisi per mettere in campo le misure del nuovo protocollo contro il caporalato. Leggi anche: Comune di Baronissi, rinnovato il Protocollo d’Intesa 2025/2028 tra le Direzioni Didattiche Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Un patto per difendere gli operai. Rinnovato il protocollo d’intesa contro caporalato e sfruttamento; Io avvocato per il Sì chiedo ai due schieramenti un patto per isolare gli estremisti e chi sragiona; Nasce A.R.E.I.L., per un patto tra lavoro, persona e impresa. Al centro lavoro dignitoso e responsabilità sociale. Il Sindacato CLAS tra i promotori; Sicurezza di tassisti e NCC: bene la proposta di Mastacchi, ma la Regione non può più limitarsi alle parole. Un patto per salvare l’auto made in Ue. L’appello di Stellantis e Vw a BruxellesArriva a Bruxelles l'appello del ceo di Stellantis, Filosa e quello di Volkswagen Blume per difendere l'auto Ue con incentivi e una strategia ... energiaoltre.it Un patto per il rilancio della filiera dell’automotive nell’area di MelfiDifendere il comparto dell’automotive, le sue aziende, i suoi lavoratori. E farlo attraverso un Patto per il rilancio industriale della Basilicata 2030 ed un apposito Patto di filiera per Melfi e ... lagazzettadelmezzogiorno.it Rinnovato il Patto di Amicizia tra Udine e Resistencia: firmato in Argentina dal sindaco De Toni #Friuli #Udine #Cultura x.com È stato rinnovato il patto educativo tra la Cooperativa La Casetta e il @comunedisovizzo Una collaborazione che continua nel tempo per sostenere la crescita, l’educazione e il benessere giovanile. Un impegno condiviso che mette al centro la comunità e i - facebook.com facebook