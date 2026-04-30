L’allenatore Andrea Capobianco sta seguendo le sessioni di allenamento della squadra di basket di serie B a Soverato, dove si trova a supervisionare il lavoro delle giocatrici. La squadra di Catanzaro sta preparando le prossime partite, con Capobianco che partecipa alle sessioni di allenamento insieme alle atlete. La presenza dell’allenatore si inserisce nelle attività quotidiane della squadra, in vista delle competizioni future.

? Cosa sapere Andrea Capobianco guida l'allenamento della CCB Catanzaro a Soverato con le atlete di serie B.. Il tecnico della Nazionale propone un modello di sviluppo basato su formazione e settori giovanili.. L’allenatore della Nazionale Femminile Senior, Andrea Capobianco, ha guidato ieri pomeriggio a Soverato una sessione di allenamento della CCB Catanzaro di serie B femminile, trasformando un incontro tecnico in un momento di profonda riflessione sul futuro del basket calabrese. L’evento, che ha protagonista la squadra di serie B, si è svolto nel contesto di un pomeriggio dedicato alla crescita sportiva e al riconoscimento del merito....🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Capobianco in campo: la lezione della Nazionale per il basket calabrese

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