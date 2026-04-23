Un candidato si presenta con la lista ‘Lerici Domani’, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo del Comune come punto di riferimento per i cittadini. Tra i candidati figura anche un’ex atleta della nazionale di basket. La proposta si focalizza sull’importanza di un’amministrazione trasparente, che ascolti le esigenze della comunità e si occupi di questioni quotidiane come le strade, il verde, le scuole e il mare.

"Restituire al Comune il ruolo di casa comune, con un’amministrazione che ascolta, decide in modo trasparente e si fa carico della città quotidiana, dalle strade al verde, dalle scuole al mare". Questo l’obiettivo della lista “Lerici Domani“ della candidata a sindaco Aurora Minichini, che nei giorni scorsi con un doppio appuntamento ha svelato candidati e programma elettorale. Una lista variegata, quella sostenuta da diverse anime del centrosinistra. Stefano Bonomi, originario della Toscana ma da 40 anni residente a San Terenzo, è da anni impegnato nello sport locale. Debora Buselli, cresciuta tra Pugliola e Lerici, è da ormai diversi anni impegnata nell’associazionismo e nel volontariato, in prima linea nella promozione dei diritti delle Donne e delle categorie Lgbtqia+.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Minichini in campo con la lista ’Lerici Domani’. Tra i candidati anche un’ex nazionale di basket

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