In questo anno scolastico i ragazzi delle quattro classi di terza media dell’Istituto comprensivo Raffaello Sanzio di Porto Potenza hanno avuto un incontro con alcuni atleti della formazione Santo Stefano Sport che, guidati dall’allenatore Roberto Ceriscioli, hanno tenuto una lezione molto interessante e coinvolgente sul basket in carrozzina. Durante questo incontro c’è stato raccontato come è nato questo sport e quali sono le sue regole allo scopo di aiutarci ad avvicinarci con sensibilità a situazioni tanto diverse dalla nostra realtà quotidiana. Dopo una interessante lezione teorica, ci è stata data addirittura l’opportunità di metterci nei loro panni, diventando giocatori di basket in carrozzina per un giorno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La lezione della Santo Stefano Sport. Il basket in carrozzina è inclusione

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