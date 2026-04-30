Caos in aula al Vomero Arenella presidente Cozzolino | Ora basta senza Polizia non farò più consigli

In un'assemblea svolta recentemente nel quartiere Vomero Arenella, il presidente dell'ente ha annunciato che, senza l'intervento della Polizia di Stato, non presiederà più alle riunioni. La decisione deriva da un episodio in cui un consigliere ha staccato la spina al computer di un verbalizzante, provocando tensioni e timori tra i presenti. Il presidente ha espresso preoccupazione per la sicurezza dei dipendenti e ha dichiarato che chiederà l'intervento delle forze dell'ordine.

Tempo di lettura: 3 minuti “Chiederò la Polizia di Stato, altrimenti i consigli non li faccio più. Ho paura e devo preservare anche la sicurezza dei dipendenti che hanno paura, perché il consigliere si è permesso di staccare la spina al pc al verbalizzante”. Così la presidente della Municipalità Vomero Arenella, Clementina Cozzolino, all’indomani di una nuova baraonda in consiglio. A scontrarsi in aula: lei ed un consigliere di maggioranza. Ad Anteprima24, Cozzolino racconta la sua versione. Si proclama vittima “quasi di un’aggressione”. E vuole “stigmatizzare” la nota diffusa dal capogruppo di Europa Verde, Rino Nasti, siccome “ ha una visione diversa dal mio modo di manifestare il dissenso”.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Caos in aula al Vomero Arenella, presidente Cozzolino: “Ora basta, senza Polizia non farò più consigli” Notizie correlate Vomero Arenella, ancora tensioni nel parlamentino: “Caos e intervento della Polizia locale”Tempo di lettura: 2 minutiNuove tensioni in aula alla Municipalità Vomero Arenella, come già segnalato in passato. Napoli, controlli della Polizia nei quartieri Vomero e Arenella: identificate 31 personeComune di Baronissi: “Inaugurato l’Ambulatorio Virtuale di Comunità, visite specialistiche in telemedicina direttamente sul territorio” Sanità,...