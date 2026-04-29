Calci pugni e strattoni in pieno giorno tra una decina di persone | violenta rissa in Gad

In pieno giorno, nel cuore del Gad, si è svolta una violenta rissa tra circa dieci persone. Durante l’alterco, sono stati usati calci, pugni e strattoni, mentre le auto e le biciclette continuavano a transitare senza interventi. La scena si è svolta in strada, senza che nessuno intervenisse per fermare la colluttazione. Nessuna informazione sulle cause dell’accaduto né dettagli su eventuali feriti.

Torna l’incubo violenza nel cuore del Gad. Una rissa, tra l’altro, accesasi in pieno giorno, in strada, tra auto e bici che transitano senza che nessuno intervenga. E’ quanto è accaduto nel pomeriggio di martedì 28 aprile in piazzetta Rizzieri, accanto a via San Giacomo, quasi di fronte alla.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Violenta rissa in centro a Medesano tra decine di persone, volano calci e pugni: denunciati otto giovaniDue carabinieri sono rimasti feriti nel tentativo di calmare gli animi, disposti anche 4 provvedimenti di Divieto di Accesso alle aree Urbane Si è... Leggi anche: Calci, pugni e spray al peperoncino: altra violenta rissa tra gruppi di giovani in via Mazzini Una raccolta di contenuti Temi più discussi: La salvezza della squadra, la gioia, lo sputo in faccia al calciatore, la denuncia: che cosa è successo alla finale del campionato; Ostiglia, Tre ragazzine aggrediscono una barista; Pastore tedesco ucciso a calci in strada: orrore a Palestrina. Calci e pugni tra i tavolini del bar: rissa tra giovanissimi a Molfetta. Il video diventa viraleA San Giovanni Rotondo condannato un ventenne a 3 anni e 10 mesi per una aggressione a sfondo omofobo: riconosciuta l'aggravante speciale per reati di odio ... rainews.it Ragazzine aggredite nel centro commerciale: calci e pugni alle coetanee per un contatto accidentaleI militari erano intervenuti per una lite e sul posto avevano prestato i primi soccorsi a due minori, di 13 e 14 anni, trovate in stato di forte agitazione e con evidenti segni di percosse ... msn.com Sul canale Youtube del Comune di Calci la diretta streaming del consiglio comunale odierno. Allordine del giorno: 1) Rendiconto della gestione 2025 – Esame ed approvazione. - facebook.com facebook